"Auguri" e poi questa foto: Damiano e la fidanzata immortalati così, lo scatto sconvolgente | Guarda (Di martedì 4 gennaio 2022) Damiano dei Maneskin - il gruppo più amato dell'ultimo anno - non ne sbaglia una. Dopo la foto di Natale praticamente nudo sui social, adesso torna a far parlare di sé. Ma non aveva detto di voler staccare per un po' la spina dei social? «Basta impazzire. Non mi sono perso, ho solo preso qualche giorno off e penso che sia salutare spegnere il telefono ogni tanto», aveva scritto. La pausa di riflessione, però, è durata davvero poco. Infatti, i suoi followers lo attendevano da giorni - 6 esattamente - trascorsi senza alcuna foto pubblicata. Poi arriva una foto in boxer a torso nudo con il sole che gli illumina il volto filtrato da una finestra. «La serenità ti sta proprio bene», scrive. Ma il frontman del gruppo rock amato persino dai Rolling Stones di fa una dedica speciale alla sua compagna Giorgia Soleri, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022)dei Maneskin - il gruppo più amato dell'ultimo anno - non ne sbaglia una. Dopo ladi Natale praticamente nudo sui social, adesso torna a far parlare di sé. Ma non aveva detto di voler staccare per un po' la spina dei social? «Basta impazzire. Non mi sono perso, ho solo preso qualche giorno off e penso che sia salutare spegnere il telefono ogni tanto», aveva scritto. La pausa di riflessione, però, è durata davvero poco. Infatti, i suoi followers lo attendevano da giorni - 6 esattamente - trascorsi senza alcunapubblicata. Poi arriva unain boxer a torso nudo con il sole che gli illumina il volto filtrato da una finestra. «La serenità ti sta proprio bene», scrive. Ma il frontman del gruppo rock amato persino dai Rolling Stones di fa una dedica speciale alla sua compagna Giorgia Soleri, che ...

