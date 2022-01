Atp e Wta Adelaide, programma e ordine di gioco mercoledì 5 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Il programma e l’ordine di gioco di mercoledì 5 gennaio ad Adelaide, che sta ospitando un torneo ATP e un torneo WTA. Si parte alle 01:00 nella notte tra martedì e mercoledì con Juvan contro Sabalenka ad aprire le danze sul centrale. Di seguito, ecco il programma con gli orari italiani di ogni partita prevista sul cemento statunitense. Centre Court Dalle 01:00, Kaja Juvan-Aryna Sabalenka A seguire, Shelby Rogers-Maria Sakkari A seguire, Thiago Monteiro-Marin Cilic Non prima delle 09:30, Ashleigh Barty-Cori Gauff A seguire, Frances Tiafoe-Thanasi Kokkinakis/John Millman Show Court 1 Dalle 01:00, doppio A seguire, Elena Rybakina-Marie Bouzkova A seguire, Laslo Djere-Corentin Moutet A seguire, Mikael Ymer-Soonwoo Kwon SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Ile l’didiad, che sta ospitando un torneo ATP e un torneo WTA. Si parte alle 01:00 nella notte tra martedì econ Juvan contro Sabalenka ad aprire le danze sul centrale. Di seguito, ecco ilcon gli orari italiani di ogni partita prevista sul cemento statunitense. Centre Court Dalle 01:00, Kaja Juvan-Aryna Sabalenka A seguire, Shelby Rogers-Maria Sakkari A seguire, Thiago Monteiro-Marin Cilic Non prima delle 09:30, Ashleigh Barty-Cori Gauff A seguire, Frances Tiafoe-Thanasi Kokkinakis/John Millman Show Court 1 Dalle 01:00, doppio A seguire, Elena Rybakina-Marie Bouzkova A seguire, Laslo Djere-Corentin Moutet A seguire, Mikael Ymer-Soonwoo Kwon SportFace.

