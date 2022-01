ATP Cup 2022: Medvedev e Safiullin vincono il doppio al super tie-break, la Russia fa 3-0 sull’Australia. Italia in corsa (Di martedì 4 gennaio 2022) Daniil Medvedev e Roman Safiullin portano anche il terzo punto alla Russia nell’ultimo match di ATP Cup contro l’Australia. I due, infatti, sconfiggono al super tie-break John Peers e Luke Saville con il punteggio di 7-6(7) 3-6 10-6, conquistando così un successo rotondo, portandosi a quota 2 vittorie. Sono così Italia e Russia ad avere le maggiori chance di passare il girone. Il primo set va subito nella direzione di Peers e Saville, e il primo a perdere la battuta è Medvedev (0-2). Tutto procede in modo abbastanza tranquillo fino al 4-2 per gli australiani, ed è a quel punto che i due russi, in risposta, decidono di farsi valere e di violare il servizio di Peers. Si arriva a un tie-break in cui tutte e due le coppie si esibiscono in ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Daniile Romanportano anche il terzo punto allanell’ultimo match di ATP Cup contro l’Australia. I due, infatti, sconfiggono altie-John Peers e Luke Saville con il punteggio di 7-6(7) 3-6 10-6, conquistando così un successo rotondo, portandosi a quota 2 vittorie. Sono cosìad avere le maggiori chance di passare il girone. Il primo set va subito nella direzione di Peers e Saville, e il primo a perdere la battuta è(0-2). Tutto procede in modo abbastanza tranquillo fino al 4-2 per gli australiani, ed è a quel punto che i due russi, in risposta, decidono di farsi valere e di violare il servizio di Peers. Si arriva a un tie-in cui tutte e due le coppie si esibiscono in ...

Advertising

SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - Gazzetta_it : Atp Cup, grande riscatto Italia: 3-0 alla Francia. Ma per la semifinale non basta (ancora) #tennis - Eurosport_IT : L'Italia torna in pista!???????? #ATPCup | #EurosportTENNIS - infoitsport : Atp Cup 2022. Italia e Russia si giocano la semifinale: ecco le combinazioni - infoitsport : LIVE Australia-Russia 0-3, ATP Cup 2022 in DIRETTA: vincono i russi, ecco come l'Italia può qualificarsi alla semif… -