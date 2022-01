ATP Cup 2022: la Spagna vuole chiudere i giochi, scontro diretto Polonia-Argentina (Di martedì 4 gennaio 2022) La quinta giornata dell’ATP Cup 2022 decreterà i primi verdetti e si scopriranno quali saranno le prime due squadre ad accedere alle semifinali. Nel gruppo A tutto sembra pendere in favore della Spagna, mentre nel gruppo D ci sarà un vero e proprio scontro diretto per decidere la qualificata. Come detto la Spagna è ad un passo dall’accesso alle semifinali, dopo aver battuto Cile e Norvegia. Adesso per gli spagnoli ci sarà la sfida con la Serbia, ma Pablo Carreno Busta e Roberto Bautista Agut dovrebbero chiudere già i conti nei due singolari rispettivamente contro Filip Krajinovic e Dusan Lajovic. La Serbia ha ancora qualche speranza di qualificarsi, ma ha bisogno non solo di una vittoria, ma anche di un aiuto da parte della Norvegia. La squadra norvegese è già eliminata ed affronterà ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) La quinta giornata dell’ATP Cupdecreterà i primi verdetti e si scopriranno quali saranno le prime due squadre ad accedere alle semifinali. Nel gruppo A tutto sembra pendere in favore della, mentre nel gruppo D ci sarà un vero e proprioper decidere la qualificata. Come detto laè ad un passo dall’accesso alle semifinali, dopo aver battuto Cile e Norvegia. Adesso per gli spagnoli ci sarà la sfida con la Serbia, ma Pablo Carreno Busta e Roberto Bautista Agut dovrebberogià i conti nei due singolari rispettivamente contro Filip Krajinovic e Dusan Lajovic. La Serbia ha ancora qualche speranza di qualificarsi, ma ha bisogno non solo di una vittoria, ma anche di un aiuto da parte della Norvegia. La squadra norvegese è già eliminata ed affronterà ...

