Atp Cup 2022, Jannik Sinner: “Giocare con Berrettini è un onore” (Di martedì 4 gennaio 2022) “Giocare con Matteo è un onore“. Parola di Jannik Sinner dopo il doppio vincente contro la Francia che consegna il 3-0 contro i transalpini all’Atp Cup in Australia. Lui e Berrettini sono stati schierati nel doppio per la prima volta dal capitano Vincenzo Santopadre, una prima vincente che ha visto soccombere Fabrice Martin e Edouard Roger-Vasselin 6-3, 6-7(7), 10-8. Grande soddisfazione per il 2001: “Siamo entrambi grandi singolaristi –ha detto Sinner-, in doppio penso che abbiamo tanto da migliorare. Ci siamo divertiti, è stata la prima volta per noi insieme. Speriamo la prima di tante“. Soddisfatto anche Berrettini, reduce dalla vittoria su Humbert: “E’ stato un match duro, soprattutto in queste condizioni. Ugo serve molto bene, è un mancino con un tennis difficile. ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) “con Matteo è un“. Parola didopo il doppio vincente contro la Francia che consegna il 3-0 contro i transalpini all’Atp Cup in Australia. Lui esono stati schierati nel doppio per la prima volta dal capitano Vincenzo Santopadre, una prima vincente che ha visto soccombere Fabrice Martin e Edouard Roger-Vasselin 6-3, 6-7(7), 10-8. Grande soddisfazione per il 2001: “Siamo entrambi grandi singolaristi –ha detto-, in doppio penso che abbiamo tanto da migliorare. Ci siamo divertiti, è stata la prima volta per noi insieme. Speriamo la prima di tante“. Soddisfatto anche, reduce dalla vittoria su Humbert: “E’ stato un match duro, soprattutto in queste condizioni. Ugo serve molto bene, è un mancino con un tennis difficile. ...

Advertising

SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - Gazzetta_it : Atp Cup, grande riscatto Italia: 3-0 alla Francia. Ma per la semifinale non basta (ancora) #tennis - Agenzia_Italia : Riscatto dell'Italtennis all'Atp Cup. Berrettini e Sinner stendono la Francia - Ubitennis : ATP Cup, Sinner: 'Berrettini ha un servizio incredibile, mi rende più facile stare a rete!' - infoitsport : Atp Cup, l'Italia travolge la Francia e resta in corsa per le semifinali - Sportmediaset -