Atletica, la ex di Marcell Jacobs a 'Chi': "Non viene mai da suo figlio e ha smesso di pagare il mantenimento" (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo lo splendido e storico doppio oro conquistato ai Giochi Olimpici di Tokyo tra 100 metri e 4×100, la vita di Marcell Jacobs è ovviamente cambiata in maniera radicale. Oneri e onori, si potrebbe dire. Gloria e fama da una parte, ma dall'altra il rischio che la vita privata emerga prepotentemente. E così è stato anche per il campione di Desenzano sul Garda, ma nativo di El Paso negli Stati Uniti. Nell'ultimo numero del settimanale "Chi", infatti, ha parlato Renata Erika Szabo, ex compagna di Marcell Jacobs, che ha voluto levarsi qualche sassolino dalla scarpa puntando l'indice sul campione olimpico sotto un punto di vista ben preciso. "Jeremy ha sette anni e patisce l'assenza di suo padre". Esordisce in questo modo l'ex fidanzata parlando del figlio avuto con il due volte campione olimpico.

