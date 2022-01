Atalanta: Lovato si trasferisce al Cagliari, Toloi recupera per la sfida con il Toro (Di martedì 4 gennaio 2022) Nella giornata di lunedì 3 gennaio è arrivata l’ufficialità del trasferimento in prestito di Matteo Lovato al Cagliari. Il difensore italiano è volato in Sardegna, dove si giocherà le sue chance da titolare, e ha firmato un contratto che lo legherà al club sardo fino al termine della stagione in corso. Agli ordini di Mazzarri il gioiellino acquistato in estate dall’Hellas Verona potrebbe trovare quella continuità di impiego che gli è mancata a Bergamo e fare il salto di qualità che si aspetta l’Atalanta. Gli uomini mercato nerazzurri hanno investito un cifra importante vicina agli otto milioni di euro e viste le potenzialità del classe ’00 ci sono tutti i presupposti per vederlo sbocciare. Con il rientro a Zingonia dopo Capodanno la corazzata di Gasperini ha iniziato la preparazione della partita contro il Torino, valida per la ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 gennaio 2022) Nella giornata di lunedì 3 gennaio è arrivata l’ufficialità del trasferimento in prestito di Matteoal. Il difensore italiano è volato in Sardegna, dove si giocherà le sue chance da titolare, e ha firmato un contratto che lo legherà al club sardo fino al termine della stagione in corso. Agli ordini di Mazzarri il gioiellino acquistato in estate dall’Hellas Verona potrebbe trovare quella continuità di impiego che gli è mancata a Bergamo e fare il salto di qualità che si aspetta l’. Gli uomini mercato nerazzurri hanno investito un cifra importante vicina agli otto milioni di euro e viste le potenzialità del classe ’00 ci sono tutti i presupposti per vederlo sbocciare. Con il rientro a Zingonia dopo Capodanno la corazzata di Gasperini ha iniziato la preparazione della partita contro il Torino, valida per la ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @CagliariCalcio, primo rinforzo ufficiale per Mazzarri: arriva #Lovato dall'@Atalanta_BC - atalantagese : RT @TMit_news: UFFICIALE: Matteo #Lovato al #Cagliari ????! Arriva in prestito dall'#Atalanta sino al termine della stagione. #calciomercato… - GazzettinoL : Il Cagliari comunica di aver acquisito dall’Atalanta il difensore Matteo Lovato che si trasferisce in prestito fino… - mattia_ronzo : Il #cagliaricalcio riparte da Matteo #Lovato. Dall'#Atalanta fino a a fine stagione. I #Casteddu ripartono dal giov… - marcoconterio : ???? #Cagliari in crisi nerissima in classifica, rivoluzione giovane a gennaio. Partiranno senatori bocciati come God… -