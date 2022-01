Assassino Leo Messi positivo al Covid | sapete chi è quest' uomo? Travolto dagli insulti e rovinato

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ilcolpisce anche Leo, e chi in Argentina è finito nei guai è stato il dj Fernando Palacio. Se nelle scorse ore è arrivata la notizia che la punta del Psg è positiva, subito dopo è partita la gogna mediatica su chi potesse essere l'untore dell'ex Barcellona. Tutti hanno pensato al disco jockey, che negli scorsi giorni aveva pubblicato una foto insieme al sette volte Pallone d'Oro, in occasione di una festa di Natale a cui avevano partecipato insieme. Monta la rabbia contro Palacio (che però è negativo) - Lo stesso dj Palacio, prima di incontrare, aveva partecipato a un'altra festa, la Coscu Awards, che si era rivelata essere un focolaio di casi. Ecco spiegato perché gli argentini hanno pensato che il contagio di Leo sia dovuto al disk jockey. E così, si è scatenata la corsa all'insulto nei ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Leo Messi contagiato dal Covid, un dj nel mirino: 'E' colpa tua, assassino' - Affaritaliani : Leo Messi contagiato dal Covid, un dj nel mirino: 'E' colpa tua, assassino' - Italia_Notizie : Leo Messi positivo al Covid, Fer Palacio accusato di averlo contagiato: “Mi scrivono che sono un assassino”. Poi il… - FQMagazineit : Leo Messi positivo al Covid, Fer Palacio accusato di averlo contagiato: “Mi scrivono che sono un assassino”. Poi il… - infoitsport : “Mi hanno chiamato assassino”: minacce contro il DJ accusato di aver contagiato Leo Messi -

Ultime Notizie dalla rete : Assassino Leo

... inclusa l'identità del verodi Alberto Gambino, potremmo conoscere nuovi personaggi. Il ... Anna Favella (Ester), Filippo Luna (Lo Russo), Sergio Friscia (Sergione),Gullotta (procuratore ...Così è partita una sorta di "caccia all'uomo" virtuale per scoprire l'untore diMessi. I social ... Alcune persone mi hanno addirittura chiamato". Fer Palacio, inoltre, ha spiegato di aver ...Numerose le minacce e gli insulti arrivati via social, così come raccontato dallo stesso DJ via Instagram stories ieri 2 gennaio: “Mi sono appena svegliato e ho ricevuto molti messaggi, sono in trend ...Gogna mediatica per aver infettato Lionel Messi. È quello che sta succedendo, tra Argentina e Francia, al dj Fernando Palacio. Nei giorni scorsi, Palacio aveva pubblicato una foto insieme al sette vol ...