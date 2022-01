Ascolti TV 3 gennaio | incredibile Flavio Insinna | L' Eredità sfiora i 5 milioni

(Di martedì 4 gennaio 2022) Lunedì alquanto pazzesco perche ha raggiunto un nuovo traguardo stagionale con il suo game show L'. Archiviato il weekend, si è tornati a giocare con il campione Marco. Il ragazzo, però, ha toppato un'altra volta a causa della campana el'ha invitato a non avvilirsi. Nonostante ciò, il gioco televisivo di mamma Rai ha segnato un nuovo record con glitv! Grande Fratello Vip 6 insuperabile nel Prime Time: Soleil Sorge in nomination e Biagio D'Anelli rientra nella Casa Ha suscitato enorme interesse Il Ritorno di Mary Poppins, che su Rai 1 ha attirato l'attenzione di 3.86di spettatori, aggiudicandosi uno share pari al 18.1%. Il sequel dello storico film, però, non è riuscito ad avere la meglio sulla concorrenza, ...

Infatti, da venerdì 7, Flavio sarà al timone di ' Bake off - Dolci sotto un tetto 2022 '. Entrambi i programmi hanno registrato ottiminella scorsa stagione e Flavio Montrucchio è ...Redazione Sorrisi Rai1 Il ritorno di Mary Poppins : 3.856.000 spettatori (share 18,1%). Canale 5 Grande Fratello Vip : 3.322.000 spettatori (share 21,1%). Rai3 Report: 1.676.000 spettatori (share 7,5%)...Con Omicron alcuni Paesi europei reintegrano il lavoro da remoto, mentre in Italia molti imprenditori lo temono e il ministro Brunetta lo osteggia nella PA.LDA batte Sangiovanni: in quattro mesi conquista il disco di platino ad Amici per “Quello che fa male”, anche prima di “Lady” ...