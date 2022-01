Ascolti tv 3 gennaio 2022 analisi: “Il ritorno di Mary Poppins” stacca Signorini e Sandokan. “Report” cala. Bene “Delitti in Paradiso”, Cruise batte Sordi (Di martedì 4 gennaio 2022) Ascolti Tv al top: Tg1 a 5,968 milioni e 25,76%. I Soliti Ignoti 5,428 milioni e 21,96%. L’Eredità 4,985 milioni e 23,96%. Tg5 a 4,422 milioni e 18,9%. Fiaba contro reality. Schema generalista immutato in tv – ieri, lunedì 4 gennaio – in prima serata. Rai1 ha schierato la prima tv de Il ritorno di Mary Poppins con Emily Blunt, Meryl Streep, Colin Firth e Angela Lansbury nel cast. Canale 5 ha proposto il Gf Vip, dove c’è stato l’ingresso nella casa di Kabir Bedi e Laura Freddi (a sostituire temporaneamente Sonia Bruganelli come opinionista), le sorelle Selassie sono entrate in rotta di collisione con Manila e gli altri inquilini della casa, Imma Battaglia ha incontrato Eva Grimaldi che poi è stata eliminata. Le altre opzioni? Con la serie tv Delitti in Paradiso su ... Leggi su tvzoom (Di martedì 4 gennaio 2022)Tv al top: Tg1 a 5,968 milioni e 25,76%. I Soliti Ignoti 5,428 milioni e 21,96%. L’Eredità 4,985 milioni e 23,96%. Tg5 a 4,422 milioni e 18,9%. Fiaba contro reality. Schema generalista immutato in tv – ieri, lunedì 4– in prima serata. Rai1 ha schierato la prima tv de Ildicon Emily Blunt, Meryl Streep, Colin Firth e Angela Lansbury nel cast. Canale 5 ha proposto il Gf Vip, dove c’è stato l’ingresso nella casa di Kabir Bedi e Laura Freddi (a sostituire temporaneamente Sonia Bruganelli come opinionista), le sorelle Selassie sono entrate in rotta di collisione con Manila e gli altri inquilini della casa, Imma Battaglia ha incontrato Eva Grimaldi che poi è stata eliminata. Le altre opzioni? Con la serie tvinsu ...

Advertising

TuaSorella_85 : RT @Trimani1977: 'FACCIAMO LE CORNA' è uscitaaaaa!!! ???? Grazie in anticipo per gli ascolti su @SpotifyItaly e i RT nel caso vi piacesse. ??… - EEvienia : RT @Trimani1977: 'FACCIAMO LE CORNA' è uscitaaaaa!!! ???? Grazie in anticipo per gli ascolti su @SpotifyItaly e i RT nel caso vi piacesse. ??… - IlCommentatore_ : RT @Trimani1977: 'FACCIAMO LE CORNA' è uscitaaaaa!!! ???? Grazie in anticipo per gli ascolti su @SpotifyItaly e i RT nel caso vi piacesse. ??… - Teleblogmag : Il film di Rai Uno top della prima serata, bene anche #gfvip #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram… - VelvetMagIta : #AscoltiTv lunedì 3 gennaio 2022: scopri i programmi più visti in prime time #VelvetMag #Velvet -