Ascoli | vaccini buttati e Green pass falsi | arrestato medico

È una delle accuse mosse a un medico di medicina generale diPiceno, convenzionato con l'Asur, arrestato oggi dai carabinieri del Comando provinciale diPiceno su ordine del gip anche ...L'ordinanza L'ordinanza del gip di, che per il medico applica la custodia cautelare in carcere, interessa anche una delle 73 persone che hanno ottenuto i Green pass ritenuti falsi, per la ...Falso in atto pubblico per 150 attestazioni di avvenuta somministrazione di vaccino anti-Covid che non sarebbe avvenuta, ma che avrebbero consentito il rilascio Green pass, ritenuti falsi, ...L’uomo è accusato anche di falso in atto pubblico riguardo a 150 attestazioni di avvenuta somministrazioni di dosi vaccinali che invece per la magistratura non sarebbe avvenuta, ma che ha comunque con ...