Art 1 | i dubbi dei militanti | «No al ritorno nel Pd»

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) «Il Pd è un progetto fallito che non è in grado di rappresentare il mondo del lavoro, lì non dobbiamo ritornare», taglia corto Simone Bartoli, segretario di Articolo 1 in Toscana. «Letta sta facendo solo una manutenzione del Pd, noi dobbiamo restare un soggetto autonomo», gli fa eco Pippo Zappulla, che guida il partito di Bersani in Sicilia. Mentre Roberto Speranza, che di Art.1 è il segretario, continua a tacere sul nodo politico portato sotto i riflettori a fine anno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

faberpiredda : @PaxxyMat @dragonflame_art @ottogattotto @BiguMarcy71 questo non risolve i molti, troppi dubbi che ruotano intorno… - gentile_claudio : I dubbi sul nuovo sistema di abilitazione all'insegnamento a scuola - Il Sole 24 ORE - faberpiredda : @dragonflame_art @ottogattotto @BiguMarcy71 fra il pragmatismo dei tedeschi e quello dei francesi ho pochi dubbi. a… - EmanueleTasina1 : Partite da un assunto non corretto e lo sapete bene. La risposta ai vostri dubbi si trova all'art. 16 della nostra…

«Il Pd è un progetto fallito che non è in grado di rappresentare il mondo del lavoro, lì non dobbiamo ritornare», taglia corto Simone Bartoli, segretario di Articolo 1 in Toscana. «Letta sta facendo s ...Contrari o con forti perplessità restano soprattutto il M5s e il leader della Lega Matteo Salvini. Una fetta della larga maggioranza draghiana - soprattutto il Pd - preme per l'obbligo vaccinale, ma r ...