Arisa, che non piange mai due volte per la stessa cosa: la lezione su Instagram (Di martedì 4 gennaio 2022) Non si può ignorare il percorso di crescita che Arisa sta ormai seguendo da tempo. Perché, quando hai il coraggio di rompere uno schema, le persone non possono fare a meno di notarlo. Sul suo profilo ufficiale Instagram, ha offerto – e in più occasioni – delle lezioni preziose, che dovrebbero indurci alla riflessione. Particolarmente toccante è il suo post in cui ammette di non piangere mai due volte per la stessa cosa: un grande segno di forza interiore, un consiglio che dovremmo ascoltare. Arisa, la lezione su Instagram serve a tutte noi "Signora, sua figlia è molto intelligente ma si sente stupida, vuole per forza somigliare alle sue compagne perché pensa che siano migliori di Lei, e anche con i ragazzi pensa sempre di non essere ...

