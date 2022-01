Antonella Mosetti si scaglia duramente contro Soleil Sorge | “Azzittitele Ragazzine senza esperienza che si sentono dive”

Advertising

dxksknsfjdihabs : RT @BITCHYFit: Antonella Mosetti contro Soleil Sorge: “Vi prego qualcuno blocchi le ragazzine senza esperienza che si sentono delle grand… - Elisa60388018 : RT @BITCHYFit: Antonella Mosetti contro Soleil Sorge: “Vi prego qualcuno blocchi le ragazzine senza esperienza che si sentono delle grand… - BITCHYFit : Antonella Mosetti contro Soleil Sorge: “Vi prego qualcuno blocchi le ragazzine senza esperienza che si sentono de… - IsaeChia : #GfVip 6, Antonella Mosetti contro Soleil Sorge: “Ragazzina senza esperienza che si sente una grande diva” La show… - Frances18647641 : RT @simo_cantatore: No vabbè Antonella Mosetti e Miriana ?? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Mosetti

L'ultima, ma soltanto in ordine di tempo, a scagliarsi contro Soleil Sorgé è la ex gieffina ( parecchio peperina, ce la ricordiamo bene ). La ex protagonista di Non è la Rai e ...contro Alfonso Signorini e gli autori del GF Vip: 'Gogna mediatica' Tra i tantissimi telespettatori a seguire la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6 c'era anche...Gf Vip 6, Antonella Mosetti contro Soleil Sorge: “Ragazzina senza esperienza che si sente una grande diva”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.La modella e influencer presa di mira dalla madre di Asia Nuccetelli: ecco le sue dichiarazioni al vetriolo via Instagram stories ...