Anticorpi monoclonali | raddoppiate le somministrazioni Il prof Giacometti | ' Turni rinforzati per soddisfare le richieste'

ANCONA - Il boom degli. In un mese, all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona sono raddoppiate le infusioni, passando dalle 127 del 1 dicembre alle 251 di ieri. Una cura su cui l'assessore alla ...Ha ottenuto il via libera da parte della competente commissione scientifica del ministero per il Sud il Renato Dulbecco Institute, un centro d'eccellenza per la produzione die di nanoanticorpi (o pronectine), una forma più avanzata dei monoclanali attualmente in fase sperimentale per il trattamento del Covid ma anche in campo oncologico che sorgerà a ...In un mese all’ospedale regionale di Torrette raddoppiate le infusioni di anticorpi monoclonali. "Richieste e somministrazioni di anticorpi monoclonali - fa sapere il primario della Clinica di Malatti ...ANCONA - Il boom degli anticorpi monoclonali. In un mese, all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona sono raddoppiate le infusioni, passando dalle 127 del 1 dicembre alle 251 di ...