Anno nuovo stessa inciviltà, piazzale Candido sommerso dai rifiuti (Di martedì 4 gennaio 2022) MONREALE – “Anno nuovo vita nuova”, diceva qualcuno allo scoccare della mezzanotte, ma – almeno a Monreale – non sembra essere cambiato assolutamente nulla. Facendo un giro per la città è innegabile come le strade si stiano lentamente riempiendo di rifiuti. La zona forse più compromessa è quella di piazzale Candido, a pochi minuti di (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 4 gennaio 2022) MONREALE – “vita nuova”, diceva qualcuno allo scoccare della mezzanotte, ma – almeno a Monreale – non sembra essere cambiato assolutamente nulla. Facendo un giro per la città è innegabile come le strade si stiano lentamente riempiendo di. La zona forse più compromessa è quella di, a pochi minuti di (Monrealelive.it)

Advertising

marcotravaglio : Come già col governo Monti, anche con quello di Draghi è bastato meno di un anno per scoprire che il problema dei g… - ElettraLambo : Primo post del 2022!?? Questa non é una foto é un augurio a che abbiate tanta fikah nel vostro anno nuovo ??certo se… - sole24ore : ?? Addio al marchio #Buitoni. Con l’inizio del nuovo anno, lo storico brand cessa di esistere:… - ivandeor : Anno nuovo, vecchia malasorte. - Dani71132718 : RT @jimmomo: Stupefacente incapacità del governo di ragionare sul nuovo scenario Omicron, che buca vaccini ed è più lieve. Persevera con ob… -