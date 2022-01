Andrea Mainardi ha partecipato al Grande Fratello Vip 3, oggi è così: chi è e cosa fa (Di martedì 4 gennaio 2022) Andrea Mainardi ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip, ecco cosa ha fatto dopo il reality e cosa fa oggi l’ex gieffino Andrea Mainardi partecipò nel 2018 alla terza… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 4 gennaio 2022)haalla terza edizione delVip, eccoha fatto dopo il reality efal’ex gieffinopartecipò nel 2018 alla terza… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

milibrat6 : RT @Prelemi14096385: Sempre stata debole per il rapporto di Giulia con Mainardi e con tutti i concorrenti del Gfvip3. Tutti amavano Giulia… - MariaAndreotti4 : RT @Prelemi14096385: Sempre stata debole per il rapporto di Giulia con Mainardi e con tutti i concorrenti del Gfvip3. Tutti amavano Giulia… - ComCuccuru : RT @Prelemi14096385: Sempre stata debole per il rapporto di Giulia con Mainardi e con tutti i concorrenti del Gfvip3. Tutti amavano Giulia… - Stefycr7T : RT @Prelemi14096385: Sempre stata debole per il rapporto di Giulia con Mainardi e con tutti i concorrenti del Gfvip3. Tutti amavano Giulia… - missanastasiaax : RT @Prelemi14096385: Sempre stata debole per il rapporto di Giulia con Mainardi e con tutti i concorrenti del Gfvip3. Tutti amavano Giulia… -