Anche Facebook ha sospeso (ma solo per 24 ore) la deputata americana (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo il ban definitivo dell'account personale di Marjorie Taylor Greene da Twitter, è arrivato un provvedimento Anche da parte di Facebook. Il social network di Mark Zuckerberg ha infatti deciso di sospendere, Anche qui, l'account personale della deputata conservatrice, che ha più volte espresso – nel corso delle ultime settimane – delle posizioni ipercritiche contro le vaccinazioni, fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento degli elettori no-vax americani. Taylor Greene aveva intascato Anche la solidarietà di Trump, che aveva definito Twitter una sorta di sciagura per la democrazia. In ogni caso, Facebook sospende Greene soltanto per 24 ore, come ha mostrato uno screenshot che la stessa deputata ha pubblicato su Telegram e su un'altra piattaforma social ...

