Amici 21, la pausa natalizia porta sorprese: nuovo amore – VIDEO (Di martedì 4 gennaio 2022) Prima la loro assenza, poi arrivano insieme: nuovo amore ad Amici 21? I due si aggiungerebbero alla lista delle coppie Quest'anno, per evitare spiacevoli sorprese causa Covid, i ragazzi della scuola di Amici 21 hanno passato le festività natalizie tutti insieme. L'aria di gioia ha fatto molto bene a qualcuno che, intanto, ha trovato anche spazio L'articolo proviene da Inews24.it.

