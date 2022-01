Allenamento Juve | prosegue la preparazione verso il Napoli

(Di martedì 4 gennaio 2022): il report del lavoro dei bianconeri di Allegrila sfida del prossimo 6 di gennaio contro gli azzurrila settimana di lavoro al Training Center per lantus. A due giorni dalla sfida contro ildel 6 gennaio allo Stadium la squadra di Massimiliano Allegri continua a lavorare sul campo. Nell’odierno i bianconeri sono stati divisi in gruppi, lavorando per reparti: difensori e centrocampisti si sono focalizzati sulla costruzione della manovra, gli attaccanti sulle conclusioni. Lasvolgerà un’altra seduta domani mattina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Buffon positivo - Il Covid - 19 colpisce anche Gianluigi Buffon . L'ex portiere dellaè risultato positivo a un tampone ed è stato posto in isolamento come da prassi. Ecco la nota ...L'ex portiere die Nazionale è finito quindi in isolamento e non potrà partecipare alla prima ...che verrà effettuato un ulteriore screening per tutta la squadra prima della seduta di: ...