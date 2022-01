Allegri e Spalletti | la sfida inizia alla vigilia | conferenze in contemporanea

(Di martedì 4 gennaio 2022) La Juve si è allenata questa mattinaContinassa per continuare a preparare ladi giovedì sera contro il Napoli . La squadra è stata divisa per reparti, così mentre i difensori e i ...

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Spalletti

... Massimilianoparlerà nella consueta conferenza stampa pre - partita alla Continassa: alle 14. Curiosamente, alla stessa ora, dirà la sua pure l'allenatore del Napoli , Luciano, a ......MassimilianoNapoli (4 - 2 - 3 - 1): Ospina - Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo - Lobotka, Fabian Ruiz - Politano, Zielinski, Insigne - Petagna. Allenatore Luciano. © ...La Juventus ha una rosa ottima, all'altezza, sta deludendo e Allegri ha trovato grandi problemi ma con Icardi ... E poi a Napoli non hanno fatto una mossa per tenerselo. Spalletti? Stavolta non ...Juventus-Napoli 6 Gennaio 2022, la sfida più attesa dell'Epifania per la 20a giornata di Serie A (la prima di ritorno) si gioca a Torino.