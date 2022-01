Allegri a colloquio con un giocatore | cambia il suo futuro?

Leggi su calcionews24

(Di martedì 4 gennaio 2022)a colloqui con unil suo? Nessun braccio di ferro, ma non bisogna escludere alcuno scenario Massimilianoe Alvaro Morata hanno avuto unnelle ultime ore alla Continassa, viste le tante voci legate ad un addio dell’attaccante da Torino. Come riferito da Gazzetta.it, l’allenatore della Juve ha voluto sondare l’umore del suo attaccante, mentre Morata ha confermato la sua riconoscenza per il club e la volontà di onorare la sua avventura fino all’ultimo giorno. Le due parti si sono lasciate con la serenità di chi non esclude nessuno scenario per il, consapevoli che si stia lavorando per la separazione, ma senza alcuna intenzione di fare un braccio di ferro per forzare le cose. L'articolo proviene da Calcio ...