Alfredo e Aylin | i due gemelli nati in due anni diversi

Si tratta di una vera e propria rarità: al Natividad Medical Center di Salinas, in California, i due gemellini sono nati in due anni diversi per un insolito scherzo del tempo, che ha separato le due nascite di soli 15 minuti. I due gemelli, un maschio e una femmina, sarebbero dovuti nascere entrambi il 1 gennaio del 2022: i medici dell'ospedale di Salinas, infatti, speravano di farli diventare i primi nati dell'anno nuovo. I due piccoli, però, avevano in mente ben altri piani. I piccoli sono nati a 15 minuti di distanza l'uno dall'altra, a cavallo tra il 31 dicembre 2021 e il 1 gennaio 2022. La madre, Fatima Madrigal, ha partorito prima il maschietto, Alfredo Antonio, venuto alla luce sabato 31 dicembre 2021 alle 23:45, ora locale.

