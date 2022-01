Alex Belli dedica un nuovo tweet a Soleil Sorge: “Sono con te! Non mi sono mai staccato” (Di martedì 4 gennaio 2022) Il noto attore di Centovetrine Alex Belli dedica un nuovo tweet alla sua amica Soleil Sorge Alex Belli e Soleil L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di martedì 4 gennaio 2022) Il noto attore di Centovetrineunalla sua amicaL'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

GrandeFratello : Momento Alex Belli (che vorremmo durasse all'infinito). Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Segu… - Spettegulesss1 : RT @amiri_lu: Man1la: “Alex Belli era uno che sapeva fare lo show ma allo stesso tempo portava rispetto a tutti” ?? #GFvip - Antonel03057053 : RT @GraziaDeNicola1: @GrandeFratello Ma basta, che palle Alex Belli!! Ma uno che viene squalificato cosa ci fa ancora nelle dinamiche del g… - _itz_mary__ : RT @saralungo3: Valeria: ci vorrebbe un altro come Alex comunque qui dentro Soleil :anche QUATTRO, CINQUE Valeria: perché Alex ha personal… - lydia_ian : RT @mrsincoerenza: Il modo in cui Alex Belli sa fare show, con disinvoltura ci regala perle “artistiche” una dietro l’altra come se fossero… -