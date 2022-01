Alex Belli contro Jessica e Alessandro: “Tappezzerie e Ansiaman” ecco cosa è successo (FOTO) (Di martedì 4 gennaio 2022) Anche se, ormai, il suo tempo si è concluso all’interno della casa del GF Vip, Alex Belli sta continuando a far parlare di sé e questa cosa proprio non piace a Jessica e Alessandro. I due, infatti, si sono ritrovati in più occasioni a parlare di questa faccenda. Le loro parole sono state ascoltate da L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 4 gennaio 2022) Anche se, ormai, il suo tempo si è concluso all’interno della casa del GF Vip,sta continuando a far parlare di sé e questaproprio non piace a. I due, infatti, si sono ritrovati in più occasioni a parlare di questa faccenda. Le loro parole sono state ascoltate da L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

GrandeFratello : Fuori dalla Casa, Alex Belli persiste con le sue stoccate nei confronti di Alessandro, considerandolo soltanto una… - GrandeFratello : Ma torniamo sul rapporto tra Aldo Montano ed Alex Belli... ricordate il momento di alta tensione tra loro? Ci sie… - GrandeFratello : Momento Alex Belli (che vorremmo durasse all'infinito). Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Segu… - Mariate95487054 : RT @mrsincoerenza: ?Tweet di apprezzamento per le espressioni di Alex Belli durante le clip ? #gfvip #solex @BELLIPRODUCTION - AntoniaMauro6 : @regno_disoleil Il mio sogno che Alex belli si prenda un pugno in faccia da qualcuno sarò una violenta ma come mi piacerebbe -