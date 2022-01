Alessandro Basciano, la foto del gieffino da bambino (Di martedì 4 gennaio 2022) La foto di Alessandro Basciano da bambino Alessandro Basciano è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip e lo abbiamo visto preso da alcune suo compagne di percorso. Prima di entrare in questo argomento, però, vi siete mai chiesti come fosse il gieffino da piccolo? Sappiamo che ha una sorella che si L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 4 gennaio 2022) Ladidaè uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip e lo abbiamo visto preso da alcune suo compagne di percorso. Prima di entrare in questo argomento, però, vi siete mai chiesti come fosse ilda piccolo? Sappiamo che ha una sorella che si L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Riconosci questo bambino? Oggi è uno dei vipponi del #GFVip 6 - clinicaprelievi : RT @dobrevsunicorns: Volendo fortemente ribadire il concetto che ad Alessandro Basciano gli sarebbe piaciuto essere Pierpaolo Pretelli. Dal… - italia_tina : GF VIP 6: LITE Alex belli e Alessandro Basciano. #gfvip #alexbelli #alessandrobasciano #lite - zazoomblog : Grande Fratello Vip; Sophie Codegoni rimane nella casa solo per Alessandro Basciano: le sue parole - #Grande… - zazoomblog : Grande Fratello Vip; Soleil Sorge parla di Alessandro Basciano: «Avrebbe scelto me non Sophie» - #Grande #Fratello… -