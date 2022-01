Alessandra Amoroso, da Amici al "13". La svolta: ogni mese conduttrice in prima serata (Di martedì 4 gennaio 2022) prima di arrivare a San Siro. Adesso Alessandra Amoroso intraprende la strada che la porterà al suo duecentesimo concerto (il 13 luglio a Milano). Ed ogni mese, esattamente il 13, sarà conduttrice d'eccezione della Suite 102.5 su RTL 102.5. "Mi auguro che questo sia solo l'inizio nonostante le difficoltà che stiamo vivendo, staremo bene e saremo felici", racconta la cantante "Una volta al mese ci vedremo, a partire dal 13 gennaio, staremo un paio d'ore insieme la sera per raccontare quello che è stato di tutti questi anni bellissimi, quello che sta accadendo oggi e quello che sarà fino al 13 luglio quando noi apriremo le porte di questo mio primo concerto a San Siro. Sarà il mio duecentesimo concerto. Sarà meraviglioso", racconta emozionantissima ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022)di arrivare a San Siro. Adessointraprende la strada che la porterà al suo duecentesimo concerto (il 13 luglio a Milano). Ed, esattamente il 13, saràd'eccezione della Suite 102.5 su RTL 102.5. "Mi auguro che questo sia solo l'inizio nonostante le difficoltà che stiamo vivendo, staremo bene e saremo felici", racconta la cantante "Una volta alci vedremo, a partire dal 13 gennaio, staremo un paio d'ore insieme la sera per raccontare quello che è stato di tutti questi anni bellissimi, quello che sta accadendo oggi e quello che sarà fino al 13 luglio quando noi apriremo le porte di questo mio primo concerto a San Siro. Sarà il mio duecentesimo concerto. Sarà meraviglioso", racconta emozionantissima ...

