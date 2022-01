Alberto di Monaco | la prima foto dei quattro figli tutti insieme

(Di martedì 4 gennaio 2022) La rarissima e inedita immagine è stata pubblicata su Instagram da Jazmin Grimaldi. Proprio nei giorni in cui i gemelli Jacques e Gabriella avrebbero fatto visita in clinica, secondo Voici, a mamma Charlène

La famiglia al completo. Ma non è quella formata dadie la principessa consorte Charlene Wittstock, da mesi al centro di un vero e proprio giallo tra gravi problemi di salute e voci su una crisi profonda nella coppia e sulla sua vita ...Una foto potrebbe scatenare nuovi dissapori tra i reali Grimaldi. Tutti i figli del principedisono stati fotografati assieme. L'immagine è stata pubblicata su Instagram da Jazmin Grace Grimaldi , la figlia riconosciuta da. Qui la ragazza siede vicino a Jacques e ...Momenti di dolore per Charlene di Monaco, la quale si trova da qualche tempo all'interno di una clinica situata in terra svizzera. La principessa consorte di Alberto di Monaco non riesce a trovare un ...L’immagine – inedita, forte – non è passata inosservata, soprattutto all’occhio attento del web: i gemelli Jacques e Gabriella, che Alberto di Monaco ha avuto insieme a Charlene, erano insieme ad Alex ...