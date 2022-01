Alberto Angela | Brignano o La ballerina del Bolshoi? La tv del 4 gennaio

(Di martedì 4 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, martedì 4su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Meraviglie”, condotto da. Questa settimana il viaggio alla scoperta delle bellezze italiane partirà dal nord del paese e più precisamente dalle isole del Lago Maggiore, al confine tra Piemonte e Lombardia. Si inizierà dall’Isola Bella, la più fastosa delle Isole Borromee, dove l’opera della natura e il genio dell’uomo si sono uniti per creare uno dei più spettacolari giardini al mondo e dove ammireremo il palazzo della famiglia Borromeo. Si visiterà, poi, la Rocca di Angera, antica fortezza medievale appartenuta ai Visconti e l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, che da più di otto secoli offre silenzio e serenità a chi dedica la sua vita alla preghiera. Il nostro racconto proseguirà alla scoperta di una delle più antiche città d’Italia: ...

L'appuntamento è per martedì 4 gennaio alle 21.25: in compagnia di, attraverseremo lo Stivale alla scoperta di gioielli noti e meno noti. Questa settimana il viaggio inizia sul Lago ...SIRACUSA - Domani, martedì 4 gennaio in prima serata su Raiuno ,dedicherà a Siracusa una tappa della seconda puntata della nuova edizione di " Meraviglie, la penisola dei tesori ", viaggio nella storia dell'Italia tra opere, bellezze naturali e ...Sfortuna e gloria si abbracciano per sempre a Palazzo Reale, come le anime dell’Inferno proiettate in video sul preziosissimo scalone del ’600, scelto da Alberto Angela per aprire il ...Alberto Angela comincia dall'i sola di Procida , capitale italiana della Cultura 2022, tra le coloratissime case di Marina Corricella . Maria Grazia Cucinotta ricorderà come in una di quelle case girò ...