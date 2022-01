Al Bano: «Grazie al vaccino non mi sono neanche accorto di avere il Covid» (Di martedì 4 gennaio 2022) «Grazie a Dio sto bene, il virus è arrivato ma fortunatamente con la terza dose non me ne sono neanche accorto… Mi hanno avvisato che ero positivo, ma fortunatamente esiste il vaccino». Al Bano su Fanpage.it torna a parlare delle sue condizioni di salute, a distanza di qualche giorno dalla notizia del suo contagio da Covid. «Non lo augurerei a nessuno di passare i giorni di Natale da solo. Sostanzialmente la salute c’è, quindi non mi posso lamentare – aggiunge il cantante – Sarei dovuto intervenire a “Capodanno in musica” su Canale 5, purtroppo questo maledetto Covid mi ha fermato». Quanto al programma russo “Ciao 2021”, spiega che «è un programma che va per la maggiore, quest’anno mi hanno chiamato insieme ai Ricchi e Poveri, a Fedez e altri. Mi ... Leggi su blog.libero (Di martedì 4 gennaio 2022) «a Dio sto bene, il virus è arrivato ma fortunatamente con la terza dose non me ne… Mi hanno avvisato che ero positivo, ma fortunatamente esiste il». Alsu Fanpage.it torna a parlare delle sue condizioni di salute, a distanza di qualche giorno dalla notizia del suo contagio da. «Non lo augurerei a nessuno di passare i giorni di Natale da solo. Sostanzialmente la salute c’è, quindi non mi posso lamentare – aggiunge il cantante – Sarei dovuto intervenire a “Capodanno in musica” su Canale 5, purtroppo questo maledettomi ha fermato». Quanto al programma russo “Ciao 2021”, spiega che «è un programma che va per la maggiore, quest’anno mi hanno chiamato insieme ai Ricchi e Poveri, a Fedez e altri. Mi ...

