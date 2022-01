Air Italy, Meloni: “Il governo condanna a morte il lavoro vero e proroga il reddito di cittadinanza” (Di martedì 4 gennaio 2022) “Incredibile e inaccettabile la vicenda dei lavoratori di Air Italy, la seconda compagnia aerea italiana. Ieri sono arrivate le lettere che lasciano 1322 persone in mezzo a una strada e condannano a morte un altro pezzo di trasporto aereo italiano. Nell’inerzia più assoluta del ‘governo dei migliori’, che proroga il reddito di cittadinanza ma non difende il lavoro vero degli italiani“. Un commento di fuoco quello che Giorgia Meloni posta dai suoi profili social. Il dramma dei lavoratori di Air Italy è l’emblema di un fallimento. La raffigurazione plastica dell’incapacità di tutelare il lavoro vero. La prova provata che il reddito di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 gennaio 2022) “Incredibile e inaccettabile la vicenda dei lavoratori di Air, la seconda compagnia aerea italiana. Ieri sono arrivate le lettere che lasciano 1322 persone in mezzo a una strada eno aun altro pezzo di trasporto aereo italiano. Nell’inerzia più assoluta del ‘dei migliori’, cheildima non difende ildegli italiani“. Un commento di fuoco quello che Giorgiaposta dai suoi profili social. Il dramma dei lavoratori di Airè l’emblema di un fallimento. La raffigurazione plastica dell’incapacità di tutelare il. La prova provata che ildi ...

petergomezblog : Air Italy, prime lettere di licenziamento.1.322 senza lavoro e senza cig per scelta dell’azienda controllata dall’A… - eziomauro : Air Italy, prime lettere di licenziamento. Il dramma di un padre: 'Come posso dirlo ai miei figli?' - fattoquotidiano : La crisi dimenticata di Air Italy. Dal primo gennaio oltre 1.300 lavoratori senza occupazione e senza Cig, nel sile… - rev24_ : RT @alkhimiyah: #AirItaly, prime lettere di licenziamento.1.322 senza lavoro e senza #cig per scelta dell’azienda. Scaricabarile nel #Gover… - Paolameno : RT @Foggiagrad: Licenziamenti collettivi per 1300 come regalo di inizio anno da Air Italy. E poi le vertenze Gkn, ex Embraco, Whirpool, Car… -