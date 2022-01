Air Italy | Meloni | ‘Governo proroga reddito cittadinanza e non difende lavoro vero’

Advertising

petergomezblog : Air Italy, prime lettere di licenziamento.1.322 senza lavoro e senza cig per scelta dell’azienda controllata dall’A… - eziomauro : Air Italy, prime lettere di licenziamento. Il dramma di un padre: 'Come posso dirlo ai miei figli?' - fattoquotidiano : La crisi dimenticata di Air Italy. Dal primo gennaio oltre 1.300 lavoratori senza occupazione e senza Cig, nel sile… - JJ1897JJ : RT @itsmeback_: Scadenza delle casse integrazioni il 1° gennaio 2022. Il 3 gennaio Air Italy licenzia 1.332 dipendenti. Sarà una strage di… - CheGuevaraRoma : RT @Infoaut: AIR ITALY: PER 1322 DIPENDENTI IL NUOVO ANNO “REGALA” LETTERE DI LICENZIAMENTO -

Ultime Notizie dalla rete : Air Italy

... 337.000 spettatori e l'1.6% di share; Nove " Little Big: spettatori e il % di share. Ascolti ... Rai Uno " Il Paradiso delle Signore: spettatori e il % di share; Canale 5 " Love is in the: ...Nove: Little Big: il viaggio di Francesco Panella alla scoperta dei migliori ristoranti ... Love Is In The: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share. Pomeriggio Cinque News : 0.000.000 ...Al via i licenziamenti per oltre 1.300 lavoratori di Air Italy. Sono partite, infatti, le lettere firmate dai liquidatori, Enrico Laghi e Franco Maurizio Lagro, che hanno per oggetto la comunicazione ...Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Incredibile e inaccettabile la vicenda dei lavoratori di Air Italy, la seconda compagnia aerea italiana. Ieri sono arrivate le lettere che lasciano 1322 persone in mezzo a ...