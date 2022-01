Air Italy, licenziamento per oltre 1.300 lavoratori. I sindacati: "Esterrefatti dalla completa inerzia del governo" (Di martedì 4 gennaio 2022) Al via i licenziamenti per oltre 1.300 lavoratori di Air Italy . Sono partite, infatti, le lettere firmate dai liquidatori, Enrico Laghi e Franco Maurizio Lagro , che hanno per oggetto la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Al via i licenziamenti per1.300di Air. Sono partite, infatti, le lettere firmate dai liquidatori, Enrico Laghi e Franco Maurizio Lagro , che hanno per oggetto la ...

petergomezblog : Air Italy, prime lettere di licenziamento.1.322 senza lavoro e senza cig per scelta dell’azienda controllata dall’A… - Tg3web : Il 2022 si apre nel peggiore dei modi per oltre 1.300 lavoratori di Air Italy. Dopo la mancata proroga della cassa… - eziomauro : Air Italy, prime lettere di licenziamento. Il dramma di un padre: 'Come posso dirlo ai miei figli?' - FrancescaFu15 : RT @Foggiagrad: Licenziamenti collettivi per 1300 come regalo di inizio anno da Air Italy. E poi le vertenze Gkn, ex Embraco, Whirpool, Car… - Agenparl : AIR ITALY, MELONI: INACCETTABILE VICENDA, GOVERNO PROROGA RDC MA NON DIFENDE LAVORO VERO DEGLI ITALIANI) - -