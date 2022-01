Air Italy, De Pascale (Confindustria Sardegna): “Vicini a lavoratori, ricollocarli in altri settori” (Di martedì 4 gennaio 2022) “C’è grande rammarico per i lavoratori che hanno perso l’impiego, tanti anche in ‘età lavorativa’ avanzata, con più difficoltà nel reinserirsi nel contesto lavorativo. Per questo è necessario mettere subito in campo adeguate azioni di formazione per facilitarne il reinserimento in altri contesti produttivi, visto che un ricollocamento nel settore del trasporto aereo, vista la situazione attuale, non sembra fattibile”. Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confindustria Sardegna, Maurizio De Pascale, sui 1.400 licenziamenti della compagnia aerea Air Italy. Secondo il numero uno degli industriali sardi con i licenziamenti di Air Italy “oggi in Sardegna c’è la necessità di ricollocare della forza lavoro che ha perso l’occupazione. Ma nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) “C’è grande rammarico per iche hanno perso l’impiego, tanti anche in ‘età lavorativa’ avanzata, con più difficoltà nel reinserirsi nel contesto lavorativo. Per questo è necessario mettere subito in campo adeguate azioni di formazione per facilitarne il reinserimento incontesti produttivi, visto che un ricollocamento nel settore del trasporto aereo, vista la situazione attuale, non sembra fattibile”. Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di, Maurizio De, sui 1.400 licenziamenti della compagnia aerea Air. Secondo il numero uno degli industriali sardi con i licenziamenti di Air“oggi inc’è la necessità di ricollocare della forza lavoro che ha perso l’occupazione. Ma nella ...

Advertising

Tg3web : Il 2022 si apre nel peggiore dei modi per oltre 1.300 lavoratori di Air Italy. Dopo la mancata proroga della cassa… - petergomezblog : Air Italy, prime lettere di licenziamento.1.322 senza lavoro e senza cig per scelta dell’azienda controllata dall’A… - fattoquotidiano : La crisi dimenticata di Air Italy. Dal primo gennaio oltre 1.300 lavoratori senza occupazione e senza Cig, nel sile… - carmenmarta6 : RT @Foggiagrad: Licenziamenti collettivi per 1300 come regalo di inizio anno da Air Italy. E poi le vertenze Gkn, ex Embraco, Whirpool, Car… - SilvanoSalviato : RT @2_crim: Solidarietà all’amico Svero e ai 1321 colleghi licenziati da Air Italy grazie al #GovernoDeiMigliori #draghiDIMETTITI -