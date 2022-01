Air Italy, al via i licenziamenti. Il racconto di un ex dipendente: “Buttati nella spazzatura dopo 22 anni. Totale rimbalzo e assenza del governo” (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 1322 i lavoratori di Air Italy a cui è stata recapitata la lettera di licenziamento. Più di 1300 famiglie che con l’anno nuovo sono state catapultate nel peggiore degli incubi. Tra questi anche Stefano Cocco, Primo Ufficiale dell’azienda. “Oggi ho ricevuto la lettera di licenziamento, l’ho letta e mi sono chiesto cosa ho fatto per essere stato licenziato – ha raccontato l’uomo -. Ho una figlia a cui devo dire che sono in difficoltà e che a 54 anni non ho più un lavoro. C’è tanta paura ma la speranza è l’ultima a morire”. Per l’ex dipendente di Air Italy, le responsabilità sono da ricercare nella Totale assenza del governo italiano e nella proprietà Qatariota che non ha mai investito come promesso e soprattutto non ha mai avuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 1322 i lavoratori di Aira cui è stata recapitata la lettera di licenziamento. Più di 1300 famiglie che con l’anno nuovo sono state catapultate nel peggiore degli incubi. Tra questi anche Stefano Cocco, Primo Ufficiale dell’azienda. “Oggi ho ricevuto la lettera di licenziamento, l’ho letta e mi sono chiesto cosa ho fatto per essere stato licenziato – ha raccontato l’uomo -. Ho una figlia a cui devo dire che sono in difficoltà e che a 54non ho più un lavoro. C’è tanta paura ma la speranza è l’ultima a morire”. Per l’exdi Air, le responsabilità sono da ricercaredelitaliano eproprietà Qatariota che non ha mai investito come promesso e soprattutto non ha mai avuto ...

Advertising

Tg3web : Il 2022 si apre nel peggiore dei modi per oltre 1.300 lavoratori di Air Italy. Dopo la mancata proroga della cassa… - petergomezblog : Air Italy, prime lettere di licenziamento.1.322 senza lavoro e senza cig per scelta dell’azienda controllata dall’A… - eziomauro : Air Italy, prime lettere di licenziamento. Il dramma di un padre: 'Come posso dirlo ai miei figli?' - Umberto696 : RT @FitCisl: #4gennaio @salvopellecchia ad @Adnkronos : Le professionalità elevate di Air Italy vanno difese. Quando il settore del traspor… - Valeriaeffe : RT @Svero__: Non chiedo neanche ai miei politici di riferimento, lo scrivo a voi solo come testimonianza, io e voi non possiamo fare nient… -