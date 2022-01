Agente immobiliare trovato morto in casa | un malore lo ha ucciso

Advertising

Grosseto, 4 gennaio 2022 - Lutto a Grosseto per la morte improvvisa di un professionista di 56 anni: Marco Tata ,, è stato trovato morto nella sua abitazione. L'uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe avuto un malore. Inutile ogni tentativo di salvarlo: quando il 118 è entrato in casa per ...Albisola Superiore . Affitto abusivo di appartamenti all'insaputa dei proprietari dell'immobile : è questo l'illecito su cui stanno indagando i carabinieri . Occhi puntati su undel centro di Albisola Superiore, precisamente in corso Mazzini. A portare alla luce la situazione una trentina di proprietari che, trovando le proprie abitazioni occupate da ...Grosseto, 4 gennaio 2021 - Lutto a Grosseto per la morte improvvisa di un professionista di 56 anni: Marco Tata, agente immobiliare, è stato trovato morto nella sua abitazione. L'uomo, secondo quanto ...Il mercato immobiliare italiano chiude il 2021 con circa 710.000 compravendite in ambito residenziale, mettendo a segno un +27% rispetto al 2020 e +18% ris ...