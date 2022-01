Afghanistan, Tribunale dà l’ok alla protezione umanitaria per 2 giornalisti in fuga: veto della Farnesina. Asgi: ‘Violato diritto alla protezione’ (Di martedì 4 gennaio 2022) I giornalisti afghani sono pronti a essere accolti in Italia dopo la fuga dal Paese di nuovo nelle mani dei Talebani, ma un cavillo fa slittare la procedura. Il Tribunale di Roma, il 21 dicembre scorso, ha emesso una pronuncia con cui ordinava il rilascio di un visto umanitario per due reporter operativi in Afghanistan, ma quando anche l’ultimo dettaglio sembrava risolto è arrivato il veto della Farnesina. La vicenda, sotto il profilo giudiziario, è stata seguita dall’Asgi, l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione: “Inaccettabile la mancanza di rispetto del diritto alla protezione – attacca l’avvocata Nazzarena Zorzella che ha seguito il caso dall’inizio – Come ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Iafghani sono pronti a essere accolti in Italia dopo ladal Paese di nuovo nelle mani dei Talebani, ma un cavillo fa slittare la procedura. Ildi Roma, il 21 dicembre scorso, ha emesso una pronuncia con cui ordinava il rilascio di un visto umanitario per due reporter operativi in, ma quando anche l’ultimo dettaglio sembrava risolto è arrivato il. La vicenda, sotto il profilo giudiziario, è stata seguita dall’, l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione: “Inaccettabile la mancanza di rispetto del– attacca l’avvocata Nazzarena Zorzella che ha seguito il caso dall’inizio – Come ha ...

