Adesso è ufficiale: le votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica inizieranno il 24 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Fino a poche ore fa c’era solamente un’indicazione figlia di calcoli basati sul calendario istituzionale. Adesso, invece, c’è la conferma ufficiale sulla data per l’elezione del Presidente della Repubblica Italiana. Roberto Fico, in qualità di Presidente della Camera, ha infatti convocato il Parlamento in seduta comune (compresi i 3 rappresentanti per ogni Regione, con eccezione della Valle d’Aosta che ne ha solamente uno) per le ore 15 di lunedì 24 gennaio. E da lì si inizierà con le votazioni. Data elezione Presidente della Repubblica, si parte il 24 gennaio Come riporta l’agenzia di stampa AdnKronos, il Presidente ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Fino a poche ore fa c’era solamente un’indicazione figlia di calcoli basati sul calendario istituzionale., invece, c’è la confermasulla data per l’elezione delItaliana. Roberto Fico, in qualità diCamera, ha infatti convocato il Parlamento in seduta comune (compresi i 3 rappresentanti per ogni Regione, con eccezioneValle d’Aosta che ne ha solamente uno) per le ore 15 di lunedì 24. E da lì si inizierà con le. Data elezione, si parte il 24Come riporta l’agenzia di stampa AdnKronos, il...

