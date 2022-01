Adelaide: Daniel sorprende Musetti, per Mager c'è Cerundolo (Di martedì 4 gennaio 2022) Semaforo rosso per Lorenzo Musetti nel primo turno dell'"Adelaide International" , Atp 250 dotato di 500.000 dollari di montepremi che si sta disputando sui campi in cemento della città sulla costa ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Semaforo rosso per Lorenzonel primo turno dell'"International" , Atp 250 dotato di 500.000 dollari di montepremi che si sta disputando sui campi in cemento della città sulla costa ...

Advertising

zazoomblog : ATP Adelaide 2022 passo falso all’esordio per Musetti: passa Daniel - #Adelaide #passo #falso #all’esordio - zazoomblog : ATP Adelaide I 2022 Lorenzo Musetti cede al nipponico Taro Daniel - #Adelaide #Lorenzo #Musetti #nipponico - sportface2016 : ATP Adelaide 2022, passo falso all'esordio per #Musetti: passa Daniel - OA_Sport : L'azzurro si ferma all'esordio - 83ngi : ATP Adelaide 1: Daniel Taro @ 2.12 vs Lorenzo Musetti 1u -