Addio all’attrice Betty White | aveva 99 anni | c’è chi incolpa il vaccino anti-Covid ma la verità è un’altra

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 4 gennaio 2022)99e ne avrebbe compiuti 100 il 17 gennaio, l’attrice, quando è venuta a mancare il 31 dicembre. Era diventata famosa grazie ai suoi personaggi dal carattere stravagante come ad esempio quello di Ann Nivens nella tv ‘Mary Tyler Moore’, andata in onda negliSettanta. Tra gliOttanta e i primiNovanta era diventata famosa grazie alla serie ‘Cuori senza età’, il cui titolo originale era ‘The Golden Girls‘, dove interpretava la parte di Rose Nylund. LEGGI ANCHE => Dopo aver previsto la morte del Principe Filippo, un sito prevede la morte della Regina. E non solo… Non sono mancati ovviamente dei sentiti omaggi per la scomparsa di questa grande attrice. E persino il Presidente americano Joe Biden ha reso omaggio con ...