Addio ad Alessandro Fedrigoni: ha salvato per 2 volte la cartiera. Una malattia lo ha stroncato a 80 anni (Di martedì 4 gennaio 2022) PIORACO - Si è spento in silenzio, con quello stile di vita pacato e fermo che gli era proprio, l'uomo che ha salvato due volte le storiche cartiere di Fabriano, Pioraco e Castelraimondo, l'... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 4 gennaio 2022) PIORACO - Si è spento in silenzio, con quello stile di vita pacato e fermo che gli era proprio, l'uomo che haduele storiche cartiere di Fabriano, Pioraco e Castelraimondo, l'...

