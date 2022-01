Adana Demirspor | Balotelli si ferma | positivo al Coronavirus

(Di martedì 4 gennaio 2022) Marioè risultatoal, come comunicato recentemente dall’tramite un comunicato ufficiale. Il calciatore italiano, ex, tra le altre, di Inter e Milan, non potrà dunque mettersi a disposizione di Vincenzo Montella per la Super Lig turca.sta trovando continuità come punta centrale e assoluta stella dell’, trascinando la squadra verso le zone europee della massima serie turca. Il trentunenne italiano, dotato di un riconosciuto e straordinario talento, dovrà rispettare un periodo di isolamento domiciliare in attesa della negatività al virus pandemico. Montella dovrà adeguare i suoi schemi alle esigenze presentatosi, dopo la cattiva notizie relativa a; da valutare se ...

Sportface.it

Mario Balotelli milita in Turchia, all'dalla passata estate. Il suo allenatore è l'italiano ex Roma e Milan Vincenzo MontellaTegola per Montella e l': Mario Balotelli è risultato positivo al Covid - 19. 'Dopo ...2 Avanti un altro . Si allunga la lista dei calciatori che hanno preso il Covid durante le vacanze di Natale. L'attaccante italiano dell', Mario Balotelli è risultato positivo al test del tampone prima del rientro in Turchia e quindi dovrà osservare la quarantena lontano dalla squadra turca allenata da Montella.Mario Balotelli è risultato positivo al Covid-19. Lo rende noto l'Adana Demirspor con un comunicato ufficiale, specificando che il giocatore dovrà osservare la quarantena lontano dalla squadra. 31 ann ...Costano care a Mario Balotelli le vacanze natalizie in Italia: anche l'ex attaccante della nazionale italiana infatti è stato contagiato dal Covid-19, come fa sapere in una nota il suo club, l'Adana D ...