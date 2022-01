Adana Demirspor | Balotelli positivo al Coronavirus | il comunicato del club turco

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Marioè risultatoal Covid-19. A renderlo noto è l’attraverso il proprio sito ufficiale: “Dopo aver avvertito i sintomi, il nostro calciatore Marioè risultatoal test Pcr Covid-19, che ha effettuato nel suo Paese, l’Italia. Il nostro giocatore, che ha iniziato il percorso di isolamento e di cura, trascorrerà questo periodo a casa in Italia. Auguriamo al nostro giocatore una pronta guarigione“, si legge neldella società turca. MarioIl 31enne si è sottoposto al tampone prima di imbarcarsi sul volo che avrebbe dovuto riportarlo in Turchia e dovrà quindi osservare la quarantena in Italia. L’ex attaccante della nazionale azzurra ha collezionato fin qui 18 presenze e messo a ...

Mario Balotelli è risultato positivo al Coronavirus, come comunicato recentemente dall'Adana Demirspor tramite un comunicato ufficiale. Il calciatore italiano, ex, tra le altre, di Inter e Milan, non potrà dunque mettersi a disposizione di Vincenzo Montella per la Super Lig turca. L'attaccante in questa prima parte di stagione ha fin qui segnato 8 reti in 20 partite, considerando tutte le competizioni.