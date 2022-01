Accusa, violenza sessuale su minorenne ad Alberobello: arrestato 51enne campano Carabinieri (Di martedì 4 gennaio 2022) L’uomo è stato arrestato a Procida, dai Carabinieri di Grumo Nevano. È Accusato di avere commesso abusi sessuali fra il 2014 ed il 2021 a Grumo Nevano appunto, Ascoli Piceno, Trieste ed Alberobello, in Puglia nei confronti di un minorenne. I genitori, avvertito il malesseredel figlio, hanno sporto denuncia nei confronti dell’amico di famiglia. Il 51enne è in carcere a Poggioreale. Notizia diffusa dall’agenzia Dire. L'articolo Accusa, violenza sessuale su minorenne ad Alberobello: arrestato 51enne campano <small class="subtitle">Carabinieri</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 4 gennaio 2022) L’uomo è statoa Procida, daidi Grumo Nevano. Èto di avere commesso abusi sessuali fra il 2014 ed il 2021 a Grumo Nevano appunto, Ascoli Piceno, Trieste ed, in Puglia nei confronti di un. I genitori, avvertito il malesseredel figlio, hanno sporto denuncia nei confronti dell’amico di famiglia. Ilè in carcere a Poggioreale. Notizia diffusa dall’agenzia Dire. L'articolosuad proviene da Noi Notizie..

