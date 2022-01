A Taranto qualcuno ha sparato col fucile contro due ambulanze della Croce Rossa

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 4 gennaio 2022) Colpi diledi, parcheggiate davanti la nuova sede di via Lago di Bolsena, nel rione Salinella. I mezzi sono stati pesantemente danneggiati da ignoti che hannocon armi molto potenti mandando in frantumi i portelloni posteriori. I fatti potrebbero essere riconducibili ai “festeggiamenti” per la notte di San Silvestro: sono state acquisite immagini registrate da telecamere di videosorveglianza installate nella zona, indagini sono in corso per identificare i responsabili e stabilire il movente. A darne notizia la Asl, che ha espresso un messaggio di condanna “per lo spregevole atto violento”. “E’ superfluo ricordare – dice l’azienda sanitaria in una nota – quanto siano importanti, vitali, ...