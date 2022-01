A Milano centinaia di famiglie in coda coi bambini per il vaccino: attesa in Fiera di due ore. Moratti: “Si eviti di andare senza prenotazione” (Di martedì 4 gennaio 2022) Code lunghissime di diverse ore si registrano da ieri a Milano al centro vaccinale allestito nei padiglioni della Fiera e dedicato ai bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Tantissime le famiglie in coda con i loro figli già in viale Scarampo, ancor prima di accedere alle zone di attesa, sempre all’aperto, della struttura gestita da Policlinico Milano e Regione Lombardia. Prima di accedere all’interno dei padiglioni per la registrazione, il triage e l’inoculazione, registrate attese al freddo anche di circa due ore. L’assessora al Welfare, Letizia Moratti, ha fatto appello ai cittadini lombardi a non presentarsi nei centri senza prenotazioni. Questo “per un’affluenza ordinata e sicura, per evitare code, lunghe attese e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Code lunghissime di diverse ore si registrano da ieri aal centro vaccinale allestito nei padiglioni dellae dedicato aidi età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Tantissime leincon i loro figli già in viale Scarampo, ancor prima di accedere alle zone di, sempre all’aperto, della struttura gestita da Policlinicoe Regione Lombardia. Prima di accedere all’interno dei padiglioni per la registrazione, il triage e l’inoculazione, registrate attese al freddo anche di circa due ore. L’assessora al Welfare, Letizia, ha fatto appello ai cittadini lombardi a non presentarsi nei centriprenotazioni. Questo “per un’affluenza ordinata e sicura, per evitare code, lunghe attese e ...

borghi_claudio : Io non so più cosa dire. Staranno più male per il freddo o per il covid o per tutti e due? Ma perché? Perché i bamb… - eziomauro : Milano, centinaia di famiglie in coda con bambini al freddo per vaccinarsi: attesa di diverse ore - mazzolenigiova1 : RT @liliaragnar: #Milano, centinaia di famiglie con i rispettivi bambini in coda in attesa di ricevere il V?? Si stanno abbattendo da soli l… - LBasemi : RT @liliaragnar: #Milano, centinaia di famiglie con i rispettivi bambini in coda in attesa di ricevere il V?? Si stanno abbattendo da soli l… - net_session : RT @liliaragnar: #Milano, centinaia di famiglie con i rispettivi bambini in coda in attesa di ricevere il V?? Si stanno abbattendo da soli l… -