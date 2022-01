7 anni senza Pino Daniele, il ricordo di Tullio De Piscopo: “Con te per sempre” (Di martedì 4 gennaio 2022) NAPOLI – “Il migliore modo per ricordarti è attraverso il silenzio, senza fare rumore. Perché il rumore e chi grida troppo non ti piacevano: ti ferivano le orecchie. Con te per sempre, Tullio”. Con queste parole, pubblicate sulla propria pagina Facebook, il batterista Tullio De Piscopo (foto) ricorda oggi il suo amico Pino Daniele nel settimo anniversario della morte. Il cantautore napoletano, infatti, è scomparso il 4 gennaio del 2015. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 4 gennaio 2022) NAPOLI – “Il migliore modo per ricordarti è attraverso il silenzio,fare rumore. Perché il rumore e chi grida troppo non ti piacevano: ti ferivano le orecchie. Con te per”. Con queste parole, pubblicate sulla propria pagina Facebook, il batteristaDe(foto) ricorda oggi il suo amiconel settimoversario della morte. Il cantautore napoletano, infatti, è scomparso il 4 gennaio del 2015. L'articolo L'Opinionista.

