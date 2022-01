12 Ore del Golfo 2022: i piloti che affiancheranno Valentino Rossi. Presente anche Luca Marini! (Di martedì 4 gennaio 2022) Valentino Rossi ritroverà due volti noti il pRossimo 8 gennaio in occasione della 12 Ore del Golfo, competizione che aprirà la lunghissima stagione dedicata al mondo delle ruote coperte. Sale l’attesa per la corsa che dal 2012 si tiene nell’impianto di Yas Marina (Abu Dhabi). Sono tante le modifiche apportate ad una pista che da un paio di stagioni a questa parte è la sede della finale del Mondiale di F1. Ricordiamo infatti il nuovo disegno per quanto riguarda l’ultimo settore e la riconfigurazione di curva 5 e 9. L’ex stella del Motomondiale si alternerà a bordo di una Ferrari 488 GT3 gestita dal Monster VR46 Kessel Racing Team, il medesimo binomio che abbiamo già commentato nel 2019 e nel 2021. Luca Marini farà parte come dell’equipaggio. Il fratello dell’ex centauro è pronto a tornare con le quattro ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022)ritroverà due volti noti il pmo 8 gennaio in occasione della 12 Ore del, competizione che aprirà la lunghissima stagione dedicata al mondo delle ruote coperte. Sale l’attesa per la corsa che dal 2012 si tiene nell’impianto di Yas Marina (Abu Dhabi). Sono tante le modifiche apportate ad una pista che da un paio di stagioni a questa parte è la sede della finale del Mondiale di F1. Ricordiamo infatti il nuovo disegno per quanto riguarda l’ultimo settore e la riconfigurazione di curva 5 e 9. L’ex stella del Motomondiale si alternerà a bordo di una Ferrari 488 GT3 gestita dal Monster VR46 Kessel Racing Team, il medesimo binomio che abbiamo già commentato nel 2019 e nel 2021.Marini farà parte come dell’equipaggio. Il fratello dell’ex centauro è pronto a tornare con le quattro ...

Advertising

RegioneLazio : Sta circolando in queste ore sui social una fake news in cui si annuncia una imminente ordinanza per avviare la did… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 141.262). Le vittime sono 133 (ieri 111… - zaiapresidente : ???? È nato 'con la camicia', ovvero con il sacco amniotico integro, secondo la tradizione segno di fortuna e di pros… - violipianomusic : Felici di iniziare il nuovo anno con un concerto del trio del pianista Antonio Artese. Lunedì 10 gennaio, ore 21:30… - Aleohoh69 : RT @DavPoggi: Avellino, 70enne muore al Moscati stroncato dal covid in poche ore nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’Aziend… -