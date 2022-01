Zone Gialle e Arancioni, come cambiano le Regioni da oggi (Di lunedì 3 gennaio 2022) e quali sono le regole che bisogna rispettare in zona gialla In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, da oggi, lunedì 3 gennaio, si applicano le misure previste con il cambio del colore delle Regioni: restano in zona bianca Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta; passano in zona gialla Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano. #Covid19 – La situazione in Italia al 2 gennaio: https://t.co/9bTOsOiTgh pic.twitter.com/ibte0pOIpb — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) January 2, 2022 Per chi è in zona gialla entrano in vigore alcune regole, che in realtà sono già previste ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) e quali sono le regole che bisogna rispettare in zona gialla In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, da, lunedì 3 gennaio, si applicano le misure previste con il cambio del colore delle: restano in zona bianca Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta; passano in zona gialla Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano. #Covid19 – La situazione in Italia al 2 gennaio: https://t.co/9bTOsOiTgh pic.twitter.com/ibte0pOIpb — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) January 2, 2022 Per chi è in zona gialla entrano in vigore alcune regole, che in realtà sono già previste ...

