Zona gialla: per quali Regioni, regole e Super Green Pass (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’aumento generalizzato dei contagi in tutto il Paese sta portando al ritorno in Zona gialla di diverse Regioni. L’aumento dei ricoveri nei reparti Covid e terapie intensive preoccupa il Paese e dopo un Natale senza ulteriori cambi di colore, dal 3 gennaio 2022 mezza Italia sarà gialla. Con la nuova ordinanza del Ministero della Salute, lunedì 3 gennaio 2022 Passano infatti in giallo anche: Lombardia; Lazio; Piemonte; Sicilia. Certo la Zona gialla di cui si parla ora non è più rigida come agli albori delle misure restrittive: con il ultimo Decreto varato lo scorso 22 luglio, erano infatti cambiati i criteri per il Passaggio in questa fascia. Alcune importanti novità arrivano però con il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che istituisce il ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’aumento generalizzato dei contagi in tutto il Paese sta portando al ritorno indi diverse. L’aumento dei ricoveri nei reparti Covid e terapie intensive preoccupa il Paese e dopo un Natale senza ulteriori cambi di colore, dal 3 gennaio 2022 mezza Italia sarà. Con la nuova ordinanza del Ministero della Salute, lunedì 3 gennaio 2022ano infatti in giallo anche: Lombardia; Lazio; Piemonte; Sicilia. Certo ladi cui si parla ora non è più rigida come agli albori delle misure restrittive: con il ultimo Decreto varato lo scorso 22 luglio, erano infatti cambiati i criteri per ilaggio in questa fascia. Alcune importanti novità arrivano però con il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che istituisce il ...

